2019-06-17T14:00:32+03:00
Общество

Мошенник из Омска на 300 тысяч обманул клиентов по всей стране

Он продавал им запчасти
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мошенник из Омска на 300 тысяч обманул клиентов по всей странеМошенник из Омска на 300 тысяч обманул клиентов по всей странеФото: Мария ЛЕНЦ
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Омские полицейские поймали мошенника, который обманывал людей из разных городов России. Предприимчивый омич выдавал себя за представителя крупной организации по продаже запчастей. 24-летний мужчина предлагал покупателям запчасти по сниженной цене. Когда кто-то из покупателей интересовался запчастями, он требовал с них полную предоплату. Они переводили деньги ему на карту.

Как сообщили в пресс-службе полиции, омич обманул 31 покупателя из разных городов. К нему обращались люди из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Кемерово, Казани, Новосибирска и других городов. В общей сложности он смог получить около 318 тысяч рублей. Однако его уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон – омич выплатил всем обманутым покупателям деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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