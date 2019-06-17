Мошенник из Омска на 300 тысяч обманул клиентов по всей стране

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-17T14:00:32+03:00

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Омские полицейские поймали мошенника, который обманывал людей из разных городов России. Предприимчивый омич выдавал себя за представителя крупной организации по продаже запчастей. 24-летний мужчина предлагал покупателям запчасти по сниженной цене. Когда кто-то из покупателей интересовался запчастями, он требовал с них полную предоплату. Они переводили деньги ему на карту.

Как сообщили в пресс-службе полиции, омич обманул 31 покупателя из разных городов. К нему обращались люди из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Кемерово, Казани, Новосибирска и других городов. В общей сложности он смог получить около 318 тысяч рублей. Однако его уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон – омич выплатил всем обманутым покупателям деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU