Мошенник из Омска на 300 тысяч обманул клиентов по всей стране
Омские полицейские поймали мошенника, который обманывал людей из разных городов России. Предприимчивый омич выдавал себя за представителя крупной организации по продаже запчастей. 24-летний мужчина предлагал покупателям запчасти по сниженной цене. Когда кто-то из покупателей интересовался запчастями, он требовал с них полную предоплату. Они переводили деньги ему на карту.
Как сообщили в пресс-службе полиции, омич обманул 31 покупателя из разных городов. К нему обращались люди из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Кемерово, Казани, Новосибирска и других городов. В общей сложности он смог получить около 318 тысяч рублей. Однако его уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон – омич выплатил всем обманутым покупателям деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU