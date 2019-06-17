2019-06-17T12:26:04+03:00
Общество

В Омской области во время ремонта украли рельсы

Впрочем, вора нашли по следам от них
Анна МИКУЛА
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В Омской области во время ремонта украли рельсы. Фото: vk.com/55mvdВ Омской области во время ремонта украли рельсы. Фото: vk.com/55mvd
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На путях в Называевском районе в 2018 сошел с рельсов состав. Полотно после аварии пришлось ремонтировать. Но местные жители решили, что детали железной дороги им в хозяйстве нужнее.

– В полицию обратился мастер ремонтной бригады, сообщивший о краже 6 рельсов длиной 3,5м и еще 5 металлических конструкций для скрепления их со шпалами. Предварительно, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили следы трактора и телеги. Путь отхода техники привел полицейских в селе Мангут.

В преступлении подозревают ранее судимого 33-летнего местного жителя и двоих его односельчан, работавших в составе бригады по ремонту железнодорожных путей, подтвердилась. Похищенные рельсы нашли в пункте приема металлолома и вернули на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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