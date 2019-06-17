Яму на газоне недалеко от омской мэрии засыпали

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-17T11:46:43+03:00

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Оперативно отреагировали на жалобу в социальных сетях в омской мэрии. Напомним, на входных появился пост от омича, прогуливавшегося по центру города. Наблюдательный молодой человек заметил глубокую яму в нескольких сотнях метров. Углубление посреди газона перед музеем имени Врубеля не видно из-за травы. Поэтому туда вполне мог попасть прохожий.

– Яма в сквере имени Дзержинского устранена, – рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU