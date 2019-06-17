Яму на газоне недалеко от омской мэрии засыпали
Напомним, накануне провал заметил один из горожан
Фото: пресс-служба омской мэрии
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Оперативно отреагировали на жалобу в социальных сетях в омской мэрии. Напомним, на входных появился пост от омича, прогуливавшегося по центру города. Наблюдательный молодой человек заметил глубокую яму в нескольких сотнях метров. Углубление посреди газона перед музеем имени Врубеля не видно из-за травы. Поэтому туда вполне мог попасть прохожий.
– Яма в сквере имени Дзержинского устранена, – рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU