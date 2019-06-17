На Ленинградском мосту в Омске установят ограждение для пешеходов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-17T11:50:15+03:00

Оно простоит до начала капремонта на этом объекте

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После обследования Ленинградского моста эксперты пришли к выводу, что по его тротуарам не совсем безопасно ходить, и решили установить дополнительное ограждение для безопасности пешеходов. По информации омской мэрии, оно появится через неделю и будут стоять до капитального ремонта сооружения.

– После проведения обследования конструкции специализированной организацией (с учетом интенсивности движения по проезжей части моста, а также скопления людей на тротуарах во время проведения массовых мероприятий) даны рекомендации об установке дополнительных ограждений на Ленинградском мосту, – рассказала директор бюджетного учреждения Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан. – Это делается в целях обеспечения безопасности пешеходов. Специалисты планируют установить облегченные конструкции дополнительного ограждения, которые исключат возможность скопления людей и не позволят пешеходам массово опираться на существующие перила.

ИСТОЧНИК KP.RU