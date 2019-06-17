2019-06-17T08:30:15+03:00
Происшествия

На омичей, незаконно устроивших детей в школу, завели уголовные дела

Они фиктивно прописали первоклассников на микроучастке
Ксения УГЛАНОВА
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Родители заплатили по 12 тысяч рублей и смогли пристроить детейРодители заплатили по 12 тысяч рублей и смогли пристроить детейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Прокуратура Кировского округа проверила, как идет прием детей в местные школы. Силовики выявили нарушения не только со стороны образовательных учреждений, но и родителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, надзорный орган выявил два случая, когда родители так сильно хотели устроить своих детей в школу № 7, что подали фиктивные документы о прописке на микроучастке. Они через соцсети купили свидетельства о регистрации по месту пребывания для своих будущих первоклассников и смогли пристроить чада в нужное заведение. Незаконные документы обошлись каждому в 12 тысяч рублей. Впрочем, это не самое страшное: горе-родителям грозят реальные сроки за использование заведомо подложных документов. На них и тех, кто изготовил бумаги, завели уголовные дело.

- В настоящее время одно уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, осуществление расследования по другим делам продолжается, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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