2019-06-17T07:29:46+03:00
Общество

«Главный московский прокурор» выманил у 80-летнего омича почти 200 тысяч

Он пообещал пенсионеру компенсацию за БАДы
Анна МИКУЛА
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После того, как пожилой омич назвал данные своей карты с нее исчезли все деньги.После того, как пожилой омич назвал данные своей карты с нее исчезли все деньги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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80-летнего омича обманули дважды. Сначала он купил дорогие БАДы, которые на деле оказались бесполезными. Потом ему позвонил «главный московский прокурор», который рассказал, что знает о несчастье дедушки. Незнакомец заверил: мошенников нашли, а потерпевшим положена компенсация. Но и сам оказался аферистом.

– Получив утвердительный ответ от пенсионера на вопрос о приобретении БАДов по завышенной цене, рассказал, что расследование завершено и теперь омич, в силу возраста, один из первых в банковском списке на получение компенсации, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Но поскольку очередь большая, все данные карты нужно продиктовать прямо сейчас.

После того, как пожилой омич назвал данные своей карты, с нее исчезли все деньги – 189 тысяч рублей. Мошенников сейчас ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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