«Главный московский прокурор» выманил у 80-летнего омича почти 200 тысяч
80-летнего омича обманули дважды. Сначала он купил дорогие БАДы, которые на деле оказались бесполезными. Потом ему позвонил «главный московский прокурор», который рассказал, что знает о несчастье дедушки. Незнакомец заверил: мошенников нашли, а потерпевшим положена компенсация. Но и сам оказался аферистом.
– Получив утвердительный ответ от пенсионера на вопрос о приобретении БАДов по завышенной цене, рассказал, что расследование завершено и теперь омич, в силу возраста, один из первых в банковском списке на получение компенсации, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Но поскольку очередь большая, все данные карты нужно продиктовать прямо сейчас.
После того, как пожилой омич назвал данные своей карты, с нее исчезли все деньги – 189 тысяч рублей. Мошенников сейчас ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU