В Омске загорелась сауна, в которой отдыхали 35 человек
Все они эвакуировались до приезда пожарных
Боролись с пламенем 19 сотрудников МЧС и пять пожарных машин, работало одно звено газодымозащитной службыФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло в минувшие выходные в городке Нефтяников. В ночь с субботы на воскресенье загорелась сауна, расположенная в Советском округе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2.22 после полуночи. Пожар был довольно сильным - боролись с пламенем 19 сотрудников МЧС и пять пожарных машин, работало одно звено газодымозащитной службы. По информации спасателей, потушить пожар полностью удалось за час.
Добавим, что в момент возгорания в сауне находилось 35 человек. Все они самостоятельно эвакуировались до приезда огнеборцев.
ИСТОЧНИК KP.RU