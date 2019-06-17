В Омске загорелась сауна, в которой отдыхали 35 человек

СЕГОДНЯ 05:44 2019-06-17T07:11:28+03:00

Боролись с пламенем 19 сотрудников МЧС и пять пожарных машин, работало одно звено газодымозащитной службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все они эвакуировались до приезда пожарных

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ЧП произошло в минувшие выходные в городке Нефтяников. В ночь с субботы на воскресенье загорелась сауна, расположенная в Советском округе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2.22 после полуночи. Пожар был довольно сильным - боролись с пламенем 19 сотрудников МЧС и пять пожарных машин, работало одно звено газодымозащитной службы. По информации спасателей, потушить пожар полностью удалось за час.

Добавим, что в момент возгорания в сауне находилось 35 человек. Все они самостоятельно эвакуировались до приезда огнеборцев.

ИСТОЧНИК KP.RU