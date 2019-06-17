Волонтеры всю ночь искали пропавшую 99-летнюю омичку

СЕГОДНЯ 05:02 2019-06-17T05:03:43+03:00

В итоге бабушка сама вышла к людям

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Елизавета Илларионовна Иванова ушла из дома в Амурском поселке утром 16 июня и исчезла. Поиски омички объявили немедленно – ведь выяснилось, что бабушке 99 лет и, оказавшись одна на оживленных улицах города, она могла оказаться в серьезной опасности.

Волонтеры искали пропавшую всю ночь. По счастью, эта история закончилась благополучно.

Как сообщают представители поискового отряда «Лиза Алерт», бабушку удалось оперативно найти. Она сама вышла к людям и попросила о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU