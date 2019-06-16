В Омске тюнингованный ЗИЛ снес ограждение у кинотеатра «Маяковский»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-16T15:04:27+03:00

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ДТП случилось сегодня, 16 июня, в центре города. Водитель тюнингованного ЗИЛа не справился с машиной весом 4,5 тонны и снес ограждение возле кинотеатра «Маяковский». Фото происшествия выложили в социальные сети, а вскоре в комментариях объявился и владелец авто. Им оказался омский предприниматель Дмитрий Карев, и он, судя по всему, не видит в случившемся ничего страшного.

– Реакция на мой ЗиЛ 130 ПИКАП в любом случае вызывает бурю эмоций, – уверен Карев. – А вот положительные они или отрицательные – это уже от человека зависит, но в любом случае реакция идет! Даже снести забор оранжевым ПИКАПом ЗиЛ 130 для Омска уже эта новость в топ-10 будет! Ну и хорошо!

Также владелец машины заверил, что восстановит снесенное ограждение за свой счет – сразу после того, как выяснит, кому оно принадлежит. Впрочем, не все подписчики разделили его оптимизм.

– Зря так легко к ДТП относитесь, все могло закончиться печальней, влети он вместо забора, например, в остановку с людьми, – считает один из комментаторов. – Опасный автомобиль, по ровной дороге и без гололеда крутит. Значит, переделали неправильно. Не место ему на дорогах общего пользования, пусть по автодромам катается.

ИСТОЧНИК KP.RU