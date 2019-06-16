На трассе в Омской области перевернулась машина – водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-16T09:58:53+03:00

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Сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Челябинск-Новосибирск» поступило в ночь на 16 июня.

По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» в районе 795 километра трассы не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.

– В результате ДТП мужчина, сидевший за рулем, от полученных травм скончался, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU