2019-06-15T12:36:22+03:00
Происшествия

В Омске сбили пенсионерку, перебегавшую дорогу

Все произошло в Кировском округе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске сбили пенсионерку, перебегавшую дорогуВ Омске сбили пенсионерку, перебегавшую дорогуФото: vk.com
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Авария случилась недалеко от остановки общественного транспорта «Кировская администрация» на улице Бетховена около половины второго. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях и выложили фотографии с места событий. Омичи рассказали, что женщина хотела перебежать дорогу в неположенном месте. Однако, по всей видимости, пенсионерка не рассчитала сил. Иномарка сбила ее прямо посередине дороги.

Отметим, что пенсионерка переходила дорогу всего в нескольких метрах от перехода, намеренно подвергая свою жизнь опасности. Очевидцы сообщили, что женщина после удара была в сознании, однако встать самостоятельно она не смогла. Ей вызвали бригаду скорой помощи. Также на место выехали сотрудники ГИБДД, которые будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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