Новым руководителем Центрального округа Омска стал Амангельды Мендубаев

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-15T07:13:13+03:00

Изменить размер текста: A A

С 17 июня главой Центрального округа Омска стал Амангельды Мендубаев. Ранее он занимал пост главы Кормиловского района, ранее работал прокурором.

- Мэр Омска Оксана Фадина уже поставила перед новым руководителем ЦАО задачи, связанные как с каждодневной жизнью округа, так и с предстоящими масштабными событиями: празднованием 303-й годовщины со дня основания города Омска и проведения Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана. В частности Оксана Николаевна поручила Амангельды Темиржановичу наладить взаимодействие с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Магнит», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Предыдущим главой Центрального округа был Сергей Дмитриенко, который занимал эту должность с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU