Неизвестные исписали стелу на юге Омской области

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-14T12:20:50+03:00

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На въезде в Щербакульский район местные жители испортили стелу. По всей видимости, дорога на въезде в район настолько убитая, что жителям района ничего не остается, как только привлечь внимание к проблеме таким способом. На стеле помимо нецензурной брани они написали: «Где дорога?»

В комментариях омичи поддержали местных жителей и отметили, что дорога в районе действительно в плохом состоянии. На ней происходит много аварий, омичи подтвердили, что не раз пробивали колеса на этой трассе. Вероятно, в районе нет денег на ремонт трассы, поэтому местным стоит надеяться только на ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU