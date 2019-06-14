2019-06-14T12:20:50+03:00
Общество

Неизвестные исписали стелу на юге Омской области

Местные жители выразили недовольство ямами на дороге
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Неизвестные исписали стелу на юге Омской областиНеизвестные исписали стелу на юге Омской областиФото: vk.com
Изменить размер текста:

На въезде в Щербакульский район местные жители испортили стелу. По всей видимости, дорога на въезде в район настолько убитая, что жителям района ничего не остается, как только привлечь внимание к проблеме таким способом. На стеле помимо нецензурной брани они написали: «Где дорога?»

В комментариях омичи поддержали местных жителей и отметили, что дорога в районе действительно в плохом состоянии. На ней происходит много аварий, омичи подтвердили, что не раз пробивали колеса на этой трассе. Вероятно, в районе нет денег на ремонт трассы, поэтому местным стоит надеяться только на ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На прямую линию Путину обратился многодетный омич
В Омске лучшим врачом признали хирурга-онколога
В Омском филиале Россети Сибирь полным ходом идет подготовка к зиме
В Омске на 2,5 месяца закроют участок дороги в Нефтяниках
По пути из Омска в Краснодар пассажир украл из самолета спасательный жилет
На омича, угнавшего розовый велосипед для своей девушки, завели дело
Омские зэки участвовали в конкурсах с воздушными шариками и эстафете «Веселый кенгуру»
На Троицу в центре Омска пройдут народные гуляния
В центре Омска дорожники неправильно нанесли разметку
За перевод 30 миллионов в Китай омичу грозит 5 лет колонии
Омские пожарные спасли из горящего дома человека
Голосовой ассистент не пропустит ни одного клиента!
В омской кулинарии появились булочки «МетроШиш»
Минутка милоты: В Большереченском зоопарке родился очаровательный олененок
Пропавшего школьника из Омска нашли в торговом центре
Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data*
17 и 18 июня в центре Омска испытают трубопроводы на прочность
Молодой омич насмерть забил мужчину, к которому ушла его бывшая девушка
Глава омского Следкома приедет в Большеречье и Тару для личного приема граждан