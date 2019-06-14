2019-06-14T11:26:13+03:00
Общество

На омича, угнавшего розовый велосипед для своей девушки, завели дело

Ему может грозить до 2 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На омича, угнавшего розовый велосипед ля своей девушки, завели делоНа омича, угнавшего розовый велосипед ля своей девушки, завели делоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омич пришел на рынок за подарком для своей девушки – он хотел приобрести для нее розовый велосипед. Однако покупать он его не собирался. Мужчина подошел к продавцу велосипедов, долго рассматривал один из них, а после попросил о тест-драйве. Так как он в залог оставил велосипед, на котором приехал, то продавец разрешил омичу прокатиться по площади у магазина. Однако омич быстро скрылся, а продавец обратился в полицию.

Там выяснили, что велосипед, оставленный мужчиной в залоге, уже находился в розыске. Как рассказали в полиции, его омич украл несколькими часами ранее у гипермаркета на улице 21-ая Амурская. Там владелец оставил свой транспорт на несколько минут, чтобы снять деньги в банкомате.

Поймали омича на улице Бородина. Сотрудники патрульно-постовой службы увидели его на украденном на рынке велосипеде. На омича сейчас завели два уголовных дела: по статьям «Мошенничество» и «Кража». Мужчине может грозить до 2 лет тюрьмы только по одной из статей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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