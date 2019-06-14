В центре Омска дорожники неправильно нанесли разметку

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-14T10:34:03+03:00

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В социальных сетях посыпались жалобы от омичей, которые заметили, что разметку на улице Гусарова нанесли неправильно. Сейчас она противоречит дорожным знакам, по которым там три полосы в одну сторону. Однако дорожники нарисовали всего две. Теперь не многие рискуют пересекать «сплошную», несмотря на то, что знаки в приоритете. В городской администрации уже признали ошибку и пообещали исправить ситуацию.

- На участке от улицы Интернациональной до улицы Фрунзе разметка была нанесена неверно. По проекту на этом участке улично-дорожной сети движение трехполосное, а не двухполосное. Департамент транспорта уже обратил внимание подрядной организации на эту ошибку и в ближайшее время будут приняты меры по приведению дорожной разметки в соответствие с проектом, - рассказали в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU