В омской кулинарии появились булочки «МетроШиш»

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-14T09:43:45+03:00

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В кулинарии «Ласена» в продаже появились необычные булочки. Сдобные изделия с абрикосовой начинкой украшены буквой "М" и, судя по ценнику, называются "МетроШиш". Так владельцы сети отреагировали на известие о консервации подземки.

Напомним, ранее стало известно, что недостроенное метро законсервируют. На ветке у станции "Библиотека имени Пушкина", где власти не теряют надежды пустить вагоны, установят освещение и вентиляцию. А на другой линии ходы зальют бетонной смесью.

Строительство велось много лет, в объект вложили огромные средства, но довести дело до конца не смогли из-за недостатка финансирования. На ценниках к булочкам "МетроШиш" изображен трактор, закапывающий деньги. Цифры 50 млрд рублей зачеркнута, а крупным шрифтом указана цена 16 рублей за булочку.

ИСТОЧНИК KP.RU