В Омске из-за убитой дороги перевернулась бетономешалка
Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Все случилось на дороге в поселок Большие Поля. Жители Омска давно обращали внимание на разбитую дорогу в поселок – в огромных ямах застревают даже большие машины. Легковые машины и вовсе не могут проехать на определенных участках.
Очередная авария произошла там накануне вечером. Бетономешалка угодила в яму, водитель не смог выбраться оттуда самостоятельно, и огромная машина перевернулась на бок. Неизвестно, пострадал ли в аварии водитель – он мог получить травму при сильном ударе.
Большегруз пришлось вытаскивать краномФото: vk.com
Вытаскивать большегруз пришлось с помощью большого крана, по-другому вытянуть его из ямы попросту невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU