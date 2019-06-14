2019-06-14T07:05:23+03:00
Происшествия

В Омске из-за убитой дороги перевернулась бетономешалка

Ее пришлось вытаскивать краном [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за убитой дороги перевернулась бетономешалкаВ Омске из-за убитой дороги перевернулась бетономешалкаФото: vk.com
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Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Все случилось на дороге в поселок Большие Поля. Жители Омска давно обращали внимание на разбитую дорогу в поселок – в огромных ямах застревают даже большие машины. Легковые машины и вовсе не могут проехать на определенных участках.

Очередная авария произошла там накануне вечером. Бетономешалка угодила в яму, водитель не смог выбраться оттуда самостоятельно, и огромная машина перевернулась на бок. Неизвестно, пострадал ли в аварии водитель – он мог получить травму при сильном ударе.

Большегруз пришлось вытаскивать краном Фото: vk.com

Большегруз пришлось вытаскивать краномФото: vk.com

Вытаскивать большегруз пришлось с помощью большого крана, по-другому вытянуть его из ямы попросту невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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