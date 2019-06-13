В этом году первого омича госпитализировали с диагнозом клещевой энцефалит

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-13T13:21:51+03:00

По статистике, 2% клещей, снятых с людей, заражены этим вирусом

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Областное управление Роспотребнадзора сообщило, что жители Прииртышья обращаются в больницы с жалобами на присасывание клещей. Число пострадавших не называется, но, как пояснили в пресс-службе, эта цифра не отличается от данных за предыдущие годы.

- По данным еженедельного мониторинга обращаемость населения пострадавшего от укуса клещей в медицинские организации Омской области, не превышает среднемноголетних значений, - прокомментировали в ведомстве.

Среди пострадавших омичей есть первый человек, у которого лабораторно подтвержден диагноз клещевой энцефалит.

По информации Роспотребнадзора, специалисты в лабораториях исследовали 92% клещей, снятых с людей. Из общего числа насекомых 2,3% оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, боррелиями – 8,1 %, анаплазмами – 0,9 %, возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека - 0,3 %.

Среди клещей, найденных в природной среде, только 0,5 % заражены вирусом энцефалита - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU