В Омске судят главу турфирмы, похитившую у клиентов более 2 млн
Без отдыха, который давно планировали остались, сразу несколько омичей. Люди оплатили путевки в турагентстве, которое возглавляла предпринимательница Чупахина. В итоге они остались без денег и без путешествия.
– Органами предварительного следствия Чупахина О.А. обвиняется в том, что являясь с 01.02.2017 индивидуальным предпринимателем, в экономическую деятельность которой входила деятельность туристических агентств по туристическому обслуживанию клиентов, совершила хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств клиентов на общую сумму 2 146 102 рубля в особо крупном размере, причинив данным гражданам значительный ущерб, – рассказали в Кировском районном суде. – Уже состоялось первое судебное заседание, в ходе которого было оглашено обвинительное заключение, допрошен ряд потерпевших.
ИСТОЧНИК KP.RU