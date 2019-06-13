В Омске судят главу турфирмы, похитившую у клиентов более 2 млн

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-13T13:01:40+03:00

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Без отдыха, который давно планировали остались, сразу несколько омичей. Люди оплатили путевки в турагентстве, которое возглавляла предпринимательница Чупахина. В итоге они остались без денег и без путешествия.

– Органами предварительного следствия Чупахина О.А. обвиняется в том, что являясь с 01.02.2017 индивидуальным предпринимателем, в экономическую деятельность которой входила деятельность туристических агентств по туристическому обслуживанию клиентов, совершила хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств клиентов на общую сумму 2 146 102 рубля в особо крупном размере, причинив данным гражданам значительный ущерб, – рассказали в Кировском районном суде. – Уже состоялось первое судебное заседание, в ходе которого было оглашено обвинительное заключение, допрошен ряд потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU