Школьник из Омска решил покатать одноклассниц на угнанной машине и перевернулся

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-13T12:13:42+03:00

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Как рассказали очевидцы в социальных сетях, все произошло в поселке Азово накануне вечером. Подросток, который был за рулем машины, не справился с управлением и улетел в кювет. В автомобиле помимо него находились его две одноклассницы. После случившегося на место аварии вызвали сотрудников ГИБДД и скорую.

Очевидцы рассказали, что у 17-летнего подростка не было прав, а машина, которую он опрокинул кювет, была в розыске – владелец заявил, что машину угнали. В аварии пострадали две школьницы, им понадобилась помощь медиков. На место аварии вызвали родителей школьника, но их инспекторы ГИБДД так и не дождались. По словам очевидцев, виновнику аварии выписали штраф. Вполне возможно, что его ждет еще и уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU