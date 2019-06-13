Школьник из Омска решил покатать одноклассниц на угнанной машине и перевернулся
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, все произошло в поселке Азово накануне вечером. Подросток, который был за рулем машины, не справился с управлением и улетел в кювет. В автомобиле помимо него находились его две одноклассницы. После случившегося на место аварии вызвали сотрудников ГИБДД и скорую.
Очевидцы рассказали, что у 17-летнего подростка не было прав, а машина, которую он опрокинул кювет, была в розыске – владелец заявил, что машину угнали. В аварии пострадали две школьницы, им понадобилась помощь медиков. На место аварии вызвали родителей школьника, но их инспекторы ГИБДД так и не дождались. По словам очевидцев, виновнику аварии выписали штраф. Вполне возможно, что его ждет еще и уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU