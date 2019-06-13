На Иртыше поймали пьяного водителя катера
Как выяснилось, омичи садятся пьяными за руль не только своих авто. Один из местных жителей решил покататься подшофе по Иртышу.
– Гражданин был остановлен на реке Иртыш в Омске, – рассказал начальник Центра ГИМС Дмитрий Петров. – При общении инспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения, после чего судоводителю было предложено пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. Мужчина отказался. В отношении него было составлено постановление об административном правонарушении, а нарушитель был отстранен от управления маломерным судном.
Навигационный сезон в городе начался 1 мая. За это время спасатели уже выявили 13 нарушителей правил передвижения на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU