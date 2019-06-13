2019-06-13T11:50:00+03:00
Общество

На Иртыше поймали пьяного водителя катера

С начала навигации выявили уже 13 нарушителей на воде
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Как выяснилось, омичи садятся пьяными за руль не только своих авто. Один из местных жителей решил покататься подшофе по Иртышу.

– Гражданин был остановлен на реке Иртыш в Омске, – рассказал начальник Центра ГИМС Дмитрий Петров. – При общении инспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения, после чего судоводителю было предложено пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. Мужчина отказался. В отношении него было составлено постановление об административном правонарушении, а нарушитель был отстранен от управления маломерным судном.

Навигационный сезон в городе начался 1 мая. За это время спасатели уже выявили 13 нарушителей правил передвижения на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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