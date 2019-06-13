2019-06-13T11:04:07+03:00
Общество

Омские школьницы воровали велосипеды, чтобы расплатиться за разбитый смартфон

На девочек возбудили уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские школьницы воровали велосипедыОмские школьницы воровали велосипедыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В поселке Светлый сразу несколько омичей пожаловались на то, что у них стали пропадать велосипеды. Когда владельцы пришли в полицию, выяснилось, что абсолютно такие же велосипеды продают сейчас на сайтах с бесплатными объявлениями.

Оказалось, что велосипеды воровали две 14-летние школьницы. Одна из них рассказала следователю, что недавно разбила смартфон одноклассника. Она посчитала, что ей нужно компенсировать стоимость смартфона и обратилась за помощью к подруге. Она украла велосипед и продала его и рассказала о способе подзаработать своей подруге.

- Второй велосипед девушки похитили с детской площадки, пока мальчик, катавшийся на нем, отвлекся на игру. Третий велосипед похитила из подъезда жилого дома другая одноклассница девушек. Один из велосипедов несовершеннолетние успели продать, в настоящее время имущество изъято полицейскими, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас на школьниц завели уголовное дело по статье «Кража». Они могут получить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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