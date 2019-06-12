В Омске объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-12T13:23:36+03:00

Омичей просят по возможности оставаться в помещении и не оставлять детей без присмотра Фото: СОЦСЕТИ

В ближайшие часы в городе ждут грозу с градом и порывистым ветром

Изменить размер текста: A A

Региональное управление МЧС предупреждает омичей о надвигающемся шторме. В ближайшие часы в городе и области ждут резкое изменение погоды.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии местами в Омской области ждут грозу, очень сильный дождь, град и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям Прииртышья быть осторожными:

- По возможности оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по Омской области. - Откажитесь от прогулок по лесу, выходу к водоемам и плавания на маломерных судах. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, не паркуйте вблизи них автомобили.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций омичей просят сообщать по телефоу пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (для сотовых операторов).

ИСТОЧНИК KP.RU