Омичей удивил питон на городском пляже
Хозяин принес питомца охладиться в жаркий день в Иртыше
Фото: паблик "Мой Омск'
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Сегодня днем в Омск наконец пришла летняя жара. Столбики термометров поднялись до отметки +26 градусов по Цельсию. В теплый день горожане охотно шли в парк, чтобы позагорать и ополоснуться в реке. А кто-то взял на отдых и своего питомца - двухметрового питона. В комментариях пользователи соцсетей отметили, что этого питона владельцы выгуливают на Советском пляже уже около пяти лет. Есть и те, кто считает, что такой гость на пляже может быть опасен, ведь известны случаи, когда питоны нападали даже на своих хозяев.
ИСТОЧНИК KP.RU