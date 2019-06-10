Самыми аварийными днями в Омске оказались вторник и четверг

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-10T12:50:30+03:00

С января по май выявили 815 случаев, когда перевозчики оказывали услугу на неисправных автобусах, и 29 фактов управления транспортом, который не прошел техосмотр Фото: Олег УКЛАДОВ

Чаще всего жители региона попадают в ДТП с 9 до 12 и с 18 до 21 часов

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Омские перевозчики при участии специалистов Западно-Сибирского межрегионального управления госавтонадзора провели совещание, на котором обсудили аварийную обстановку на областных магистралях.

Как сообщает сайт "Новый Омск", за 5 месяцев по вине лицензированных водителей-перевозчиков произошло 11 аварий, в которых получили травмы 23 человека. Специалисты отмечают, что растет число ДТП, случившихся именно по вине шоферов. В большинстве случаев причина одна - несоблюдение безопасной дистанции.

Кроме того, с января по май выявили 815 случаев, когда перевозчики оказывали услугу на неисправных автобусах, и 29 фактов управления транспортом, который не прошел техосмотр.

По данным областной Госавтоинспекции, самыми аварийными днями в общей статистике стали вторник и четверг. Чаще всего ДТП происходили в промежутки с 9 до 12 и с 18 до 21 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU