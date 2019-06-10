2019-06-10T10:44:57+03:00
Общество

Омич, потерявший слух на работе, отсудил 80 тысяч

Компенсацию ему не хотели выплачивать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, потерявший слух на работе, отсудил 80 тысячОмич, потерявший слух на работе, отсудил 80 тысячФото: пресс-служба администрации города Омска
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Бывшему работнику «Иртышского пароходства» пришлось добиваться компенсации от работодателя за потерянный слух. Омич ходил по Иртышу на протяжении почти 38 лет, и когда он обратился к врачам с жалобами на слух, они установили, что потеря слуха связана с его работой. После этого омич пошел в суд.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, омичу присудили 80 тысяч рублей в качестве компенсации за его профессиональное заболевание. Однако работодатель капитана не согласился выплачивать деньги и попытался оспорить решение суда. Однако Областной суд оставил решение о выплате компенсации без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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