2019-06-10T10:04:31+03:00
Общество

В прокуратуре заинтересовались отсутствием разметки в Омске

Вице-мэру внесли представление
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В прокуратуре заинтересовались отсутствием разметки в ОмскеВ прокуратуре заинтересовались отсутствием разметки в ОмскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В омской прокуратуре заинтересовались отсутствием дорожной разметки в городе. Ранее омичи массово жаловались в социальных сетях о том, что разметки нет даже на центральных улицах города. Разметку должны были нанести еще в начале июня, однако пока дорожники этого не сделали.

- Так, при обследовании улично-дорожной сети г. Омска установлено, что горизонтальная дорожная разметка отсутствует по улицам (проспектам): Маяковского, М.Жукова, Орджоникидзе, 24-я Северная, Омская, Мира, Заозерная, Красный путь, Нефтезаводская, Химиков, Мельничная, 22-го Декабря, Перелета, Дианова, Комарова, Космический, Л.Чайкиной, Кирова, Б.Хмельницкого, 3-я Молодежная, 6-я Станционная, Машиностроительная, Гашека, К. Маркса, Иртышская Набережная и другие, - сообщили в прокуратуре.

Таким образом, департамент транспорта плохо работал с подрядчиками, которые не нанесли разметку в городе в срок. Сейчас первому заместителю мэра города Евгению Фомину прокуратура города внесла представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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