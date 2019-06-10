В Омске на три дня перекроют дороги в центре
В Омске в День России, 12 июня будет проходить форум «Россия – это мы», в связи с этим в центре города перекроют несколько улиц. В департаменте общественной безопасности администрации города сообщили, что движение для всех видов транспорта будет прекращено 11, 12 и 13 июня.
11 июня с 14:00 до 20:00 будут закрыты:
- правую сторону автодороги по улице Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина;
- правую сторону автодороги по улице Ленина — на участке от улицы Герцена до улицы Тарской;
11 июня с 20:00 до 13 июня 05:00 закроют:
- улицу Ленина — на участке от улицы Тарской до пересечения с улицей Партизанской и улицей Щербанева;
- улицу Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
Самые масштабные перекрытия ждут омичей в праздник, 12 июня. Дороги в центре закроют с 11:30 до 13:00:
- улица Ленина — на участке от улицы Интернациональной до улицы Лермонтова, включая Соборную площадь и Юбилейный мост;
- Банковский переулок — на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
- улица Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина;
- улица Партизанская — на участке от улицы Таубе до улицы Ленина; улица Спартаковская;
- улица Тарская — на участке от улицы Красина до улицы Ленина;
- улица Щербанева — на участке от улицы Ленина до улицы Бударина.
ИСТОЧНИК KP.RU