СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-10T07:35:41+03:00

В Омске на три дня перекроют дороги в центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там будут проходить праздничные мероприятия

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В Омске в День России, 12 июня будет проходить форум «Россия – это мы», в связи с этим в центре города перекроют несколько улиц. В департаменте общественной безопасности администрации города сообщили, что движение для всех видов транспорта будет прекращено 11, 12 и 13 июня.

11 июня с 14:00 до 20:00 будут закрыты:

- правую сторону автодороги по улице Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина;

- правую сторону автодороги по улице Ленина — на участке от улицы Герцена до улицы Тарской;

11 июня с 20:00 до 13 июня 05:00 закроют:

- улицу Ленина — на участке от улицы Тарской до пересечения с улицей Партизанской и улицей Щербанева;

- улицу Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

Самые масштабные перекрытия ждут омичей в праздник, 12 июня. Дороги в центре закроют с 11:30 до 13:00:

- улица Ленина — на участке от улицы Интернациональной до улицы Лермонтова, включая Соборную площадь и Юбилейный мост;

- Банковский переулок — на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- улица Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина;

- улица Партизанская — на участке от улицы Таубе до улицы Ленина; улица Спартаковская;

- улица Тарская — на участке от улицы Красина до улицы Ленина;

- улица Щербанева — на участке от улицы Ленина до улицы Бударина.

ИСТОЧНИК KP.RU