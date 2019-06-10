В омской "Меге" распылили перцовый баллончик

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-10T06:06:27+03:00

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ЧП произошло в минувшую субботу в здании омской "Меги". Около 18.30 неизвестный мужчина похитил товар в салоне сотовой связи, за ним бросился охранник. Пытаясь оторваться от погони, воришка прыснул в сторону сотрудника из баллончика. Позднее в социальных сетях посетители пожаловались на последствия инцидента.

- Все выбегали и выносили малышей без верхней одежды. Я до слез кашлял, — пишет в комментариях один из очевидцев. — Вот и думал о людях с астмой, это ж не шутки со смертью!

Омичи пожаловались на действия службы безопасности: людей не предупредили о том, что случилось.

- Почему администрация молчала, не оповестили, что нужно выходить... Неужели здоровье людей не так важно, как прибыль торгового центра? - возмущаются посетители в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU