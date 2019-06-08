2019-06-08T07:23:09+03:00
Происшествия

В Нефтяниках неизвестный напал с ножом на омичку

Он требовал у нее деньги и украшения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Нефтяниках неизвестный напал с ножом на омичкуВ Нефтяниках неизвестный напал с ножом на омичкуФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В социальных сетях испуганная омичка рассказал о нападении на нее неизвестного с ножом. Все произошло в Нефтяниках. Женщина шла к своей пожилой матери, когда неизвестный приставил ей нож к горлу и потребовал денег.

- На мою маму было совершено нападение с ножом! Она вышла на остановке 1-я Заводская, шла к бабушке, видела, что стоял мужик в черной куртке в капюшоне. Он последовал за ней, приставил нож к шее и требовал украшения, деньги, на тот момент даже небыло прохожих. Вот так средь бела дня, - рассказала женщина.

Омичка сообщила, что позже мужчина напал еще на кого-то. Они уже сообщили обо всем в полицию, где составили фоторобот преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аварии в Омске пострадал 5-месячный мальчик
Многодетная омичка завоевала титул «Миссис Россия Мира - 2019»
В омском дворе на машину упал столб
На реконструкцию «Арены-Омск» к молодежному чемпионату выделят 10 миллиардов рублей
Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций
В Омске жителям многоэтажек снизили тариф на мусор
Под Омском в центре села провалился мост
В Омске жители многоэтажки остались без света из-за дождя
Мэрия: за несколько дней с затопленных омских дорог откачали 1700 кубометров воды
На выходных омичей ждет дождливая и прохладная погода
Буйный омич набросился на врачей скорой
Российский путешественник, продедший 7 тысяч км, застрял на дороге в Омской области
Омичка хотела купить монеты СССР и лишилась 5 тысяч российских рублей
В Омске пенсионерку джип окатил из лужи - ее увезла скорая
Омич заявил об угоне авто, чтобы не оплачивать штрафы от ГИБДД
В омском парке появится фуд-корт с баблами и сенсорный сад