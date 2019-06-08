В Нефтяниках неизвестный напал с ножом на омичку
В социальных сетях испуганная омичка рассказал о нападении на нее неизвестного с ножом. Все произошло в Нефтяниках. Женщина шла к своей пожилой матери, когда неизвестный приставил ей нож к горлу и потребовал денег.
- На мою маму было совершено нападение с ножом! Она вышла на остановке 1-я Заводская, шла к бабушке, видела, что стоял мужик в черной куртке в капюшоне. Он последовал за ней, приставил нож к шее и требовал украшения, деньги, на тот момент даже небыло прохожих. Вот так средь бела дня, - рассказала женщина.
Омичка сообщила, что позже мужчина напал еще на кого-то. Они уже сообщили обо всем в полицию, где составили фоторобот преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU