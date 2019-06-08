На реконструкцию «Арены-Омск» к молодежному чемпионату выделят 10 миллиардов рублей
Реконструкция «Арены-Омск» начнется в ближайшее время, ее планируют завершить к 2023 году, когда пройдет международный молодежный чемпионат мира по хоккею. Чемпионат может пройти в двух городах - Омске и Новосибирске, если в Омске к этому времени реконструируют арену, а также построят гостиницу. Об этом рассказал губернатор Омской области Александр Бурков на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
- Решение однозначно принято, что вторая половина молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году будет проходить в Омске. Есть решение на федеральном уровне о выделении пяти миллиардов рублей для реконструкции «Арены Омск», компания «Газпром нефть» тоже будет вкладывать порядка пяти миллиардов рублей в этот проект, - рассказал Бурков ТАСС.
Еще одним условием проведения матчей в Омске - это строительство четырехзвездочной гостиницы. Губернатор рассказал, что для этой цели уже найден инвестор.
ИСТОЧНИК KP.RU