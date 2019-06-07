2019-06-07T13:10:53+03:00
Общество

Буйный омич набросился на врачей скорой

Он не смог объяснить, почему так себя вел
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Буйный омич набросился на врачей скоройБуйный омич набросился на врачей скоройФото: Росгвардия по Омской области
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Прохожие в одном из дворов Омска заметили мужчину, лежавшего на земле. У него была разбита голова, поэтому они вызвали омичу скорую. Приехавшие медики осмотрели мужчину, перевязали ему голову и решили доставить в больницу, чтобы сделать снимки и исключить серьезные травмы.

- Во время движения, гражданин, будучи в состоянии опьянения, стал вести себя агрессивно, наносить удары по окнам и двери автомобиля скорой. Когда вмешался водитель скорой помощи, неадекватный мужчина ударил и его. Не имея возможности успокоить буйного пациента, медики нажали тревожную кнопку, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Когда омич увидел приехавших на вызов росгвардейцев, он успокоился. На вопрос о том, зачем он пытался избить медиков, он не смог ответить. 35-летнего мужчину доставили в полицию, там выяснилось, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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