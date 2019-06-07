У омича в гараже нашли 7 тысяч бутылок нелегального алкоголя

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-07T11:09:17+03:00

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Молодой омич организовал у себя в гараже огромный склад нелегального алкоголя и сигарет. Он покупал немаркированный алкоголь и сигареты, а затем продавал товар по всей Омской области.

В принадлежащих фигуранту и его родственнику помещениях – гараже и придомовой пристройке - оперативниками обнаружена и изъята фальсифицированная алкогольная и табачная продукция. Всего из незаконного оборота изъято более 7 600 бутылок алкогольной продукции и 28 400 пачек табачной продукции, на общую сумму свыше 1,6 млн рублей, - рассказали в пресс-службе полиции.

Тех, у кого омич покупал нелегальный алкоголь, пока не нашли. На 33-летнего мужчину завели сразу несколько уголовных дел. Ему грозит до 6 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей. Сейчас его дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU