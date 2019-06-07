2019-06-07T06:55:50+03:00
Общество

В Омске начали ремонтировать улицу Герцена

Всего в этом году власти приведут в порядок 17 магистралей
Ксения УГЛАНОВА
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В общей сложности сегодня в Омске ремонтируют 13 объектовВ общей сложности сегодня в Омске ремонтируют 13 объектовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В мэрии сообщили, что подрядчик приступил к ремонту оживленных улиц Кондратюка и Герцена.

На улице Кондратюка рабочие начали фрезеровать дорожное полотно на участке от улицы Волгоградской до путепровода через железную дорогу. По условиям госконтракта, подрядчик должен завершить работы до 31 августа. Он не только заменит асфальтобетонное покрытие на проезжей части, съездах и парковках, но еще укрепит обочины, нанесет разметку, установит металлические пешеходные ограждения, обустроит автобусные остановки.

Аналогично на улице Герцена рабочие накануне начали фрезеровать покрытие на участке от 33-й до 36-й Северной. Как пояснили в пресс-службе мэрии, магистраль отремонтируют в границах улицы Октябрьская и 36-я Северная. Срок окончания работ также значится 31 августа.

В общей сложности сегодня в Омске ремонтируют 13 объектов. Всего в 2019 году в городе приведут в порядок 17 автомагистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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