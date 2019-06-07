В Омске начали ремонтировать улицу Герцена

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-07T06:55:50+03:00

В общей сложности сегодня в Омске ремонтируют 13 объектов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в этом году власти приведут в порядок 17 магистралей

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В мэрии сообщили, что подрядчик приступил к ремонту оживленных улиц Кондратюка и Герцена.

На улице Кондратюка рабочие начали фрезеровать дорожное полотно на участке от улицы Волгоградской до путепровода через железную дорогу. По условиям госконтракта, подрядчик должен завершить работы до 31 августа. Он не только заменит асфальтобетонное покрытие на проезжей части, съездах и парковках, но еще укрепит обочины, нанесет разметку, установит металлические пешеходные ограждения, обустроит автобусные остановки.

Аналогично на улице Герцена рабочие накануне начали фрезеровать покрытие на участке от 33-й до 36-й Северной. Как пояснили в пресс-службе мэрии, магистраль отремонтируют в границах улицы Октябрьская и 36-я Северная. Срок окончания работ также значится 31 августа.

В общей сложности сегодня в Омске ремонтируют 13 объектов. Всего в 2019 году в городе приведут в порядок 17 автомагистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU