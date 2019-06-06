Омичей предупреждают о ливне и граде

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-06T14:15:37+03:00

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По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Омской области завтра, 7 июня, на территории региона ожидается местами сильный дождь, гроза, днем в отдельных районах возможен град, в отдельных районах ожидаются порывы ветра 18-23 м/с.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.

Подробнее ознакомиться с инструкцией, как вести себя во время ненастья, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU