Омичей предупреждают о ливне и граде
Резкое улучшение погоды в регионе ожидается завтра, 7 июня
Омичей предупреждают о сильном дожде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Омской области завтра, 7 июня, на территории региона ожидается местами сильный дождь, гроза, днем в отдельных районах возможен град, в отдельных районах ожидаются порывы ветра 18-23 м/с.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.
Подробнее ознакомиться с инструкцией, как вести себя во время ненастья, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU