2019-06-06T09:52:25+03:00
Происшествия

Омского чиновника оштрафовали за покупку служебного "Ниссана"

Директора муниципального учреждения обязали оплатить на сумму 1% от начальной цены контракта - 149 тысяч рублей.
Ксения УГЛАНОВА
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Надзорный орган обратился в арбитражный суд с требованием признать муниципальный контракт недействительным.Надзорный орган обратился в арбитражный суд с требованием признать муниципальный контракт недействительным.Фото: Архив "КП"
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Прокуратура Таврического района проверила работу местной администрации и выявила грубое нарушение в сфере закупок. Надзорный орган выяснил, что в январе этого года на госзакупок разместили извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобиля для нужд администрации. Чиновники описали технические характеристики машины так, что им соответствовала только одна-единственная модель - Nissan X-Trail.

По итогам торгов контракт на поставку стоимостью 1,5 млн рублей заключили с компанией «Евразия центр». По результатам проверки Управление антимонопольной службы оштрафовало директора учреждения на сумму 1% от начальной цены контракта - 149 тысяч рублей. При этом, как отметили в прокуратуре, надзорный орган обратился в арбитражный суд с требованием признать муниципальный контракт недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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