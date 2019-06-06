К приезду Путина в Омск выпустят гостевые карты со скидками

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-06T07:29:41+03:00

По ним участники российских и казахстанских делегаций смогут посещать различные заведения по льготным ценам.

Изменить размер текста: A A

Накануне в Омске состоялась пресс-конференция Омского туристского центра. Организаторы сообщили, что в ближайшее время увидят свет новые путеводители и карты.

Например, к 1 сентября для учащихся школ будет готов квест-бук, посвященный истории нашего города, и дисконтные карты двух типов.

– Появится экскурсия по проспекту Карла Маркса, обычно их водят по улице Ленина. 29 июня состоится первая музыкальная экскурсия, позволяющая попробовать себя в роли рок-звезды, еще можно будет научиться играть на ложках, – цитирует руководителя туристско-информационного центра Дарью Шалда сайт "Омск-информ".

Планируют в Омске выпустить новый путеводитель с литературным путешествием на велосипеде и обзор достопримечательностей на трамвае.

Кроме того, власти активно готовятся к Российско-Казахстанскому форуму, который состоится в нашем городе. На мероприятие приедут не только делегации, но и президенты двух государств.

- К этому времени выпустим карту гостя, предоставляющую скидки в различные заведения, – сообщила Дарья Шалда.

ИСТОЧНИК KP.RU