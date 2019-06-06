В Омске на видео попал момент столкновения легковушки и машины ДПС
Авария лучилась накануне ночь на пересечении проспекта Королева с улицей Заозерная. Момент столкновения машины ДПС и легковушки попал на видео, очевидцы выложили видеоролик в социальные сети.
На видео можно заметить, что машина ДПС ехала на красный сигнал светофора, но со включенными мигалками. Была ли включена сирена у машины в этот момент, неизвестно. На перекрестке в машину ДПС на большой скорости влетела легковушка. О пострадавших пока ничего неизвестно, но судя по видеоролику, удар был очень сильным.
В комментариях очевидцы отметили, что если у машины ДПС не была включена сирена, то она не имела преимущества на перекрестке.
Столкновение легковушки и машины ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU