2019-06-06T07:24:14+03:00
Происшествия

В Омске на видео попал момент столкновения легковушки и машины ДПС

Все произошло в городке Нефтяников [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Авария лучилась накануне ночь на пересечении проспекта Королева с улицей Заозерная. Момент столкновения машины ДПС и легковушки попал на видео, очевидцы выложили видеоролик в социальные сети.

На видео можно заметить, что машина ДПС ехала на красный сигнал светофора, но со включенными мигалками. Была ли включена сирена у машины в этот момент, неизвестно. На перекрестке в машину ДПС на большой скорости влетела легковушка. О пострадавших пока ничего неизвестно, но судя по видеоролику, удар был очень сильным.

В комментариях очевидцы отметили, что если у машины ДПС не была включена сирена, то она не имела преимущества на перекрестке.

Столкновение легковушки и машины ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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