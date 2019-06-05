2019-06-05T14:02:53+03:00
Происшествия

Под Омском банда подростков попалась на кражах их авто

Большинству ее участников светит реальное уголовное наказание
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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В полицию поступило сразу несколько заявлений о кражах из автомобилей в поселке Нива Омского района. Во время обхода дворов стражам порядка удалось найти одного из свидетелей преступления. Подозрения вызвала группа подростков, катавшихся ночью на «Запорожце».

– Располагая этой информацией, участковый уполномоченный полиции узнал в описании подростков, проживающих в деревни Николенко, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В этот же день четверо несовершеннолетних были задержаны во время передвижения на «Запорожце» в указанном населенном пункте. В автомобиле обнаружено и изъято похищенное имущество. Сотрудникам полиции молодые люди рассказали, что автомобильные принадлежности намеревались использовать в личных целях.

Как выяснилось, никто из задержанных ранее на профилактических учетах в полиции не состояли. Впрочем, теперь их «послужной список» может пополниться судимостью. Самому старшему из подозреваемых – 16 лет, двоим остальным - 14 лет. В отношении них возбудили дело по статье «Кража, совершенная группой лиц». Избежать реального наказания удастся только младшему из подельников. Ему 13 лет, и он еще не достиг возраста уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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