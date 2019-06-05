2019-06-05T13:01:22+03:00
Происшествия

В Омске старое дерево упало на машину

Инцидент произошел в центре
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Не слишком приятный сюрприз ждал автовладельца, припарковавшего свое авто в самом центре города – на улице Гусарова. Машину придавило старое дерево, упавшее, вероятно, от порыва ветра.

Фото происшествия попало в социальные сети. Большинство подписчиков сочувствуют хозяину иномарки, которому придется платить за ремонт своей «ласточки». Удастся ли ему получить какую-то компенсацию после происшествия, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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