В Омске иномарка от столкновения снесла столб

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-05T08:16:44+03:00

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Серьезная авария случилась в городке Нефтяников на проспекте Менделеева недалеко от остановки «Лаптева». Все произошло сегодня утром, машины столкнулись по пути на работу. Пока точно неизвестно, как именно произошла авария, однако одну из машин, белую иномарку откинуло на обочину. Она могла вылететь на остановку, где стояли люди, но машина врезалась в фонарный столб. Столб от сильного удара накренился и угрожающе повис над проезжей частью.

Все произошло в городке НефтяниковФото: vk.com

Вторая машина, судя по фото, получила не такие сильные повреждения – у нее оказался поврежден только бампер. Из-за аварии на проспекте Менделеева образовалась огромная пробка. О пострадавших в аварии пока ничего не известно. На место происшествия приехали медики, однако, по словам очевидцев, водителей осмотрели и отпустили. В причинах аварии будут разбираться инспекторы ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU