В Омск придут проливные дожди и похолодание

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-04T11:56:21+03:00

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В Омскую область со дня на день придет существенное похолодание и сильные дожди с грозами. По прогнозам синоптиков погода испортится уже завтра, 5 июня. Как сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра в Омске и области температура не поднимется выше +14…+19 градусов. Ожидается дождь и гроза.

Еще сильнее похолодает в четверг, 6 июня. Синоптики обещают сильные дожди с грозами, также возможен град. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров с секунду, а температура опустится до +15 градусов. Сильный дождь обещают и в пятницу, 7 июня.

По данным открытых интернет-источников, проливные дожди задержатся в нашем регионе до выходных. Помимо ливней в четверг и пятницу ожидается штормовой ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU