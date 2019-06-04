2019-06-04T08:34:07+03:00
Общество

После жалоб омичей на вонь в Нефтяниках в воздухе нашли загрязнения

Однако предельно-допустимые концентрации не превышены
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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После жалоб омичей на вонь в Нефтяниках в воздухе нашли загрязненияПосле жалоб омичей на вонь в Нефтяниках в воздухе нашли загрязненияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На минувших выходных жители городка Нефтяников в социальных сетях жаловались на едкий химический запах. Кто-то почувствовал запах газа, кому-то казалось, что воняет пластиком. После жалоб в Советский округ выезжали специалисты минэкологии для поиска вредных веществ в воздухе.

- В связи с поступлением жалоб от жителей города Омска на химический запах в атмосферном воздухе ночью с 1 на 2 июня отобраны пробы атмосферного воздуха передвижной экологической лабораторией в Советском округе города Омска, где расположены основные нефтехимические предприятия региона. Анализ показал, что концентрация загрязняющих веществ повышена, но их ПДК не превышен, - цитирует «ТАСС» в пресс-службе минэкологии.

Сообщается, что в воздухе нашли повышенные значения по сероводороду, формальдегиду и стиролу. Однако предельно-допустимые концентрации не превышены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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