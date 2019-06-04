Омский депутат подарил детям конфеты со своим именем на обертке

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-04T07:17:45+03:00

Так он хотел лишний раз напомнить о себе

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Необычный подарок сделал депутат омского Заксобрания Дмитрий Шишкин детям к 1 июня, Дню защиты детей. Он подарил детям конфеты известной марки с наклейкой, на которой он напечатал свое имя и название предприятия, на котором он работает. По всей видимости, таким противоречивым пиаром он лишний раз хотел напомнить о себе даже детям.

Фото подарка он разметил у себя на странице в Фейсбуке и сопроводил подписью «Дети – наше все!». Впрочем, вскоре пост с фотографией он удалил. Неизвестно, как отреагировали родители детей и сами дети на такой подарок, однако со стороны такой пиар кажется совсем неуместным.

Некоторое время назад так же решил поздравить на Новый год депутат Госдумы Ян Зеленский. Тогда он подарил детям банки сгущенки, на которых были наклеены его портреты.

ИСТОЧНИК KP.RU