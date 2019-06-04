2019-06-04T05:54:21+03:00
Происшествия

Омичка оформила карту по поддельному паспорту и украла 5 млн

После этого женщина скрылась в Москве, но ее нашли
Анна МИКУЛА
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Целую спецоперацию провернула жительница Омска. В суде установлено, что в 2017 году она по поддельному паспорту оформила банковскую карту. Потом каким-то невероятным образом выманила у сотрудников банка логин и пароль одного из клиентов. Вероятно, женщина точно знала, чьи данные ей нужны. Потому что со счета потерпевшего пропали 5 млн рублей. Их мошенница перевела на карту, полусенную накануне.

Воодушевившись успехом, омичка повторила аферу, не погнушавшись украсть с чужого счета 7 тысяч рублей.

После этого она скрылась в Москве. Но ее смогли найти и задержать. Потом ее привезли обратно в Омск, где и судили за мошенничество в особо крупном размере.

– Признав подсудимую виновной в совершении данных преступлений, суд назначил ей наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, – сообщили в Ленинском районном суде. – Также с подсудимой взыскан в пользу банка причиненный в результате преступлений ущерб. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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