Омич обворовал машину и спрятался в кустах

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-03T14:33:30+03:00

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Ранним утром накануне росгвардейцы патрулировали улицы на Левом берегу. На улице Дианова они заметили мужчину, который, увидев патрульную машину, поспешил спрятаться в кустах. Росгвардейцы подошли к мужчине, который заметно нервничал. В руках у него был пакет, в который он поспешно складывал автомагнитолу, рацию и головку блока цилиндров. Он не смог ответить, откуда он взял все эти вещи, но через некоторое время рассказал, что нашел их на улице.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, 40-летний мужчина уже был судим за подобные преступления. Его доставили в отделение полиции для разбирательства. Там выяснилось, что водитель «Камаза», оставивший свою машину в одном из дворов, уже написал заявление о краже из машины. Ущерб он оценил в 18 тысяч рублей. Сейчас на воришку завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU