2019-06-03T14:33:30+03:00
Общество

Омич обворовал машину и спрятался в кустах

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич обворовал машину и спрятался в кустахОмич обворовал машину и спрятался в кустахФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Ранним утром накануне росгвардейцы патрулировали улицы на Левом берегу. На улице Дианова они заметили мужчину, который, увидев патрульную машину, поспешил спрятаться в кустах. Росгвардейцы подошли к мужчине, который заметно нервничал. В руках у него был пакет, в который он поспешно складывал автомагнитолу, рацию и головку блока цилиндров. Он не смог ответить, откуда он взял все эти вещи, но через некоторое время рассказал, что нашел их на улице.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, 40-летний мужчина уже был судим за подобные преступления. Его доставили в отделение полиции для разбирательства. Там выяснилось, что водитель «Камаза», оставивший свою машину в одном из дворов, уже написал заявление о краже из машины. Ущерб он оценил в 18 тысяч рублей. Сейчас на воришку завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Раскрась троллейбус-2019»: маленькие омичи сделали город ярче
В Омске пересчитают нормативы по вывозу мусора
В Омске начали ремонтировать улицы Масленникова и Транссибирскую
В Омске столкнулись автобус и маршрутка
В Омской области бухгалтер, укравшая более 600 тысяч, получила условный срок
В полиции не стали возбуждать дело после пожара на Кировской свалке
Омичка заплатила за несуществующий дом и осталась на улице
Оксана Фадина уйдет в трехдневный отпуск на свой день рождения
Омичка ударила ножом сестру, мешавшую ей спать
Tele2 назначила коммерческого директора филиала в Омске
Бывшего испектора омского Россельхознадзора отправили в колонию строгого режима
На трассе под Омском «Жигули» столкнулись с грузовиком
Станцию омского метро законсервируют почти за 100 миллионов
В Омской области затопило часть Называевска
Под Омском поймали браконьера, застрелившего краснокнижных птиц
В Омск привезут футбольный Кубок чемпионов
Завтра в Омске перекроют две улицы из-за праздника Ураза-Байрам
Всю неделю в Омске сохранится прохладная и дождливая погода