2019-06-03T13:32:56+03:00
Происшествия

В Омске столкнулись автобус и маршрутка

На подъезде к аварии образовалась огромная пробка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске столкнулись автобус и маршруткаВ Омске столкнулись автобус и маршруткаФото: vk.com
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Авария случилась недалеко от остановки «Цирк». Там столкнулись маршрутка и автобус. Микроавтобус следовал по маршруту №350 «СНТ Маяк-2 – СНТ Ивушка», а автобус по маршруту № 24 «поселок Солнечный – Железнодорожный вокзал». Маршрутка и автобус не поделили полосу и столкнулись боком. Неизвестно, пострадали ли в аварии пассажиры, но столкновение было не сильным.

Отметим, что автобус, который попал в аварию – новый. Они поступили в Омск только этой зимой, и еще не становились участниками крупных аварий. Очевидцы, сообщившие о ДТП в социальных сетях, рассказали, что автобус и маршрутка перегородили две полосы дороги. Из-за аварии образовалась огромная пробка, троллейбусы и вовсе не могут продолжить движение, так как не могут объехать место столкновения. Кто стал виновником аварии пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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