2019-06-03T12:16:34+03:00
Происшествия

Омичка ударила ножом сестру, мешавшую ей спать

На нее завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка ударила ножом сестру, мешавшую ей спатьОмичка ударила ножом сестру, мешавшую ей спатьФото: Иван ВИСЛОВ
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В омскую больницу поступила 27-летняя женщина с колото-резаной раной живота. Медики оказали омичке первую помощь, а затем пригласили к ней полицейских - женщина призналась, что ее порезала родная сестра.

В пресс-службе полиции рассказали, что женщины устроили застолье и выпили много алкоголя. После этого одна из сестер отправилась спать, а вторая в это время вела себя очень шумно, мешая спать сестре. Чтобы успокоить буйную сестру, женщина взялась за нож. 44-летняя омичка ударила в живот сестру, а потом испугалась и вызвала скорую. Сейчас на женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За это она может получить 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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