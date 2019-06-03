2019-06-03T06:53:46+03:00
Общество

В Омской области осудили 19-летнего парня, обокравшего собственную бабушку

Он переводил деньги с ее телефона себе и своим друзьям
Анна МИКУЛА
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19-летний парень украл у бабушки 5,6 тысяч рублей.19-летний парень украл у бабушки 5,6 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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19-летний житель Крутинского района завладел телефоном своей бабушки и обокрал ее. Через установленный на сотовом мобильный банк он начал переводить деньги со счета пожилой родственницы себе и своим друзьям. После этого обналичил украденное через банкомат. В общей сложности он присвоил 5,6 тысяч рублей.

– Вину в совершении преступления молодой человек признал и полностью возместил причиненный ущерб, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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