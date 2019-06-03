2019-06-03T05:23:18+03:00
Общество

СМИ: Замену председателю омского облсуда Ярковому нашли на Урале

На этот пост прочат Елену Милюхину
Анна МИКУЛА
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На пост главы Омского облсуда может претендовать Елена Милюхина.На пост главы Омского облсуда может претендовать Елена Милюхина.
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В Омск может приехать еще один выходец с Урала. По крайней мере, такой информацией обладает издание Ura.ru. На этот раз речь идет о должности главы Омского облсуда. Напомним, в июле истекает срок полномочий председателя Омского областного суда Владимира Яркового, который отработал на этом посту 12 лет. Известно также, что больше претендовать на должность он не намерен.

В связи с этим до 20 июня объявлен повторный прием документов от соискателей. Ранее председателем областного суда хотела стать заместитель Яркового Елена Светенко. Но в марте Высшая квалификационная коллегия судей не утвердила ее кандидатуру.

Сейчас на должность может претендовать зампред Свердловского облсуда Елена Милюхина.

– В ноябре у нее заканчивается контракт, надо переназначаться, но на этой должности ее не ждут: в последнее время у нее не очень складываются отношения с новым председателем Владимиром Дмитриевым. Рассказывают, что Милюхина пыталась получить назначение в Москву, но не выгорело. Теперь она рассматривает для себя вариант уехать в Тюмень или Омск с тем, чтобы стать-таки председателем облсуда там, — сообщает уральский сайт.

Добавим, сейчас сразу несколько ключевых должностей в областном правительстве и мэрии Омска уже занимают чиновники из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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